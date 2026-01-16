Fenerbahçe’den Cenk Tosun ve Rodrigo Becao’ya Veda

fenerbahce-den-cenk-tosun-ve-rodrigo-becao-ya-veda

Süper Lig’de ara transfer sürecini yürüten Fenerbahçe, kadro dışı bırakılan futbolcularıyla ilgili görüşmelerine devam ediyor. Takım, deneyimli golcü Cenk Tosun’un sözleşmesini dün feshettiğini açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) iletilen bilgiye göre, Cenk Tosun ile yollar ayrılmış durumda.

KADRO DIŞI BIRAKILAN İSİMLER
Fenerbahçe, kadro dışı bırakılan bir diğer isim Rodrigo Becao ile de yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Alınan bilgilere göre, iki futbolcunun Trendyol Süper Lig takımlarından Kasımpaşa ile sözleşme imzalayacağı belirtiliyor. Resmi yetiştirme açıklamasının akşam saatlerinde yapılması bekleniyor. Cenk Tosun, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 maça çıktı ve 1 gol kaydetti; Rodrigo Becao ise sadece 1 maçta 6 dakika sahada kaldı. Cenk Tosun, 12 Mart 2025 tarihinde, Rodrigo Becao da 8 Aralık 2025 tarihinde kadro dışı bırakılmıştı.

DAHA FAZLA AYRILIK YAŞANDI
Fenerbahçe, ara transfer döneminde daha önce de İrfan Can Eğribayat ve İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırmıştı. İrfan Can Kahveci Kasımpaşa’ya, İrfan Can Eğribayat ise Samsunspor’a kiralık olarak transfer olmuştu.

