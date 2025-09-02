Fenerbahçe’den Diego Carlos’a Olay Veda

FENERBAHÇE’DEN KİRALAMA AÇIKLAMASI

Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Diego Carlos’un sezon sonuna kadar Como takımına kiralandığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Diego Carlos’un İtalya Serie A ekibine geçici olarak transfer olduğunu belirtti. Kulübün açıklamasında, “Diego’ya sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon diliyoruz” denildi.

CARLOS’TAN KAREKOD TEPKİSİ

Fenerbahçe’nin paylaşımına gelen tepkiler oldukça dikkat çekti. Taraftarlar, bu açıklamayı oyuncuya yönelik bir mesaj olarak değerlendirdi. Diego Carlos’un yanıtı ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Carlos, Fenerbahçe’nin paylaşımına “Tanrı bu sezon sizi korusun” şeklinde bir yanıt vererek, mesajının sonunda gülücük emojileri ekledi. Bu karşılıklı iletişim, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.