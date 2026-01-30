Fenerbahçe’den Dominik Livakovic Dinamo Zagreb’e Kiralandı

Fenerbahçe’nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic’in geleceği belirginlik kazandı. Livakovic, sezon sonuna kadar eski kulübü Dinamo Zagreb’e kiralanmış durumda. Bu kiralık transfer çerçevesinde Dinamo Zagreb, sezon bitimine kadar yaklaşık 250 bin euro ödeme yapacak.

ÜLKESİNE DÖNDÜ

Transfer sürecinin dikkat çeken yönlerinden biri, Livakovic’in maaşında yaptığı fedakarlığı içeriyor. Deneyimli kalecinin, bu anlaşmanın gerçekleşebilmesi adına sezon sonuna kadar olan yaklaşık 3 milyon euroluk net maaşından önemli bir kısmından vazgeçtiği ve neredeyse bedelsiz bir şekilde forma giymeyi kabul ettiği bildirildi.

SATIN ALMA OPSİYONU YOK

Yapılan anlaşmada satın alma opsiyonunun bulunmadığı da ifade edildi. Bu doğrultuda Livakovic’in Dinamo Zagreb ile yaptığı sözleşme, sadece mevcut sezon sonuna kadar geçerli olacak. Hırvat kaleci, sezon bitiminde 2028 yılına dek kontratı bulunan Fenerbahçe’ye geri dönecek.

DÜNYA KUPASI İÇİN İMZA ATTI

Transferin Hırvatistan Milli Takımı açısından da önemli bir boyutu bulunuyor. Livakovic’in düzenli forma şansı bulması durumunda, yaz aylarında gerçekleşecek Dünya Kupası öncesi maç ritmi kazanması hedefleniyor.

TFF’YE BİLDİRİLDİ

Fenerbahçe, Hırvat kalecisi Dominik Livakovic’in sezon sonuna dek Dinamo Zagreb’e kiralandığını Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi olarak iletti. Sarı-lacivertli ekip, Hırvat file bekçisinin eski takımı Dinamo Zagreb’e kiralanmasıyla ilgili resmi süreci tamamlayarak ayrılığı federasyona bildirdi.

TOPLAM MALİYETİ 7 MİLYON 600 BİN EURO

Fenerbahçe, 2023 yılı itibarıyla Livakovic’i Dinamo Zagreb’den kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertliler, Livakovic için 6.650.000 euro artı 950.000 euro bonus ödemesi yapmıştı.

