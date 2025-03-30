Fenerbahçe’den Galatasaray’a Olay Gönderme

MAÇIN ARDINDAN TEPKİLER

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Ahmet Ketenci, Kabe-i Şerif’in bir görselini paylaşarak altına “Elhamdülillah” yazdı. Bu paylaşım, Fenerbahçe cephesinden Galatasaray’ın yenilgisine yönelik ilk tepki olarak kayıtlara geçiyor. Beşiktaş’ın kazandığı bu maçta puanı 47’ye çıkarırken, Galatasaray 71 puanda kalarak liderliğini sürdürüyor fakat namağlup unvanını kaybediyor.

GOLLER VE SOSYAL MEDYA YANKISI

Beşiktaş’ın gollerini Rafa Silva ve Gedson Fernandes atarken, Galatasaray’ın tek golü Lucas Torreira’dan geldi. Maç sırasında ve sonrasında yaşanan gerilimli anların yanı sıra, Fenerbahçe yöneticisinin bu paylaşımı sosyal medyada büyük dikkat çekti. Ketenci’nin paylaşımı, bazı kullanıcılar tarafından rakip takımın yenilgisini alay konusu yapan bir mesaj olarak değerlendiriliyor.