Fenerbahçe’den Galatasaray’a Skriniar İmalı Gönderme

FENERBAHÇE’DEN ÇARPICI TRANSFER AÇIKLAMASI

Fenerbahçe, Paris Saint Germain’den Milan Skriniar’ı kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-lacivertli ekip, Skriniar transferinin tanıtım videosunda ezeli rakibi Galatasaray’a dikkat çeken bir göndermede bulundu.

SKRINIAR’IN TERCİHİ GÜNDEM OLDU

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Skriniar’ın Galatasaray’ın elinden alındığına vurgu yapıldı. Yapay zeka ile oluşturulan görüntüde Milan Skriniar’ın Galatasaray’ın yeni projesi olan “Florya’nın Suyu”nu içmeyi reddettiği aktarıldı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Fenerbahçe’nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan Skriniar videosu, sosyal medyada hızlı bir şekilde gündem oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, bu videoya büyük bir etkileşim gösterdi.