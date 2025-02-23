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Fenerbahçe’den Galatasaray Derbisine Büyük Prim

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GALATASARAY İLE DEPLASMANDA KARŞILAŞACAKLAR

Sarı-lacivertli takım, ligin 25. haftasında deplasmanda Galatasaray ile mücadele edecek. Avrupa Ligi’nde Anderlecht’i eleyerek derbiye moralli bir şekilde gidecek olan Kanarya, ezeli rakibini yenerek puan farkını 3’e indirmeyi hedefliyor.

DERBİ HAZIRLIKLARI TAMAMLANIYOR

Fenerbahçe teknik heyeti, futbolcuları ve yönetimi şimdiden derbi atmosferine girdi. UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kalan sarı-lacivertlilerin moralleri oldukça yüksek. Son haftalarda sergilenen iyi oyun, oyuncular üzerinde olumlu bir etki bırakırken, takımın öz güveni de üst seviyelere çıkıyor. Teknik kadro da formda bir şekilde derbiye hazırlanıyor.

MOTİVASYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Bunun yanı sıra, yönetim Samandıra’ya giderek takımla birlikte motivasyon toplantısı yapacak. Avrupa Ligi maçının önüne geçmemek adına derbideki prim konusunu hafta içerisinde açıklamayacak olan yönetim, şampiyonluk yarışında kritik bir mücadele olarak gördüğü bu maç için çarpıcı bir rakam belirledi.

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