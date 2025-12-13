Güllü’nün Ölümü Üzerine Gizemli İtiraflar Derinleşiyor

ŞARKICININ HAYATINI KAYBETMESİ ÜZERİNE YENİ İTİRAF

Şarkıcı Güllü’nün Yalova’daki konutunun 6. katından düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada “kaza mı, cinayet mi?” tartışmaları, yeni bir itirafla daha da alevlendi.

Mülakatlara göre, Güllü’nün kızı Tuğyan’a gönderdiği ses kayıtları gün yüzüne çıktı. Bu kayıtlar, soruşturma sürecinde birçok sorunun yanıtlanmasına yardımcı olacak gibi görünüyor. Güllü’nün başına gelen trajik olayın ardındaki gerçeklerin ortaya çıkmasına yönelik merak ise her geçen gün artıyor.