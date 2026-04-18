Bursa’da Okullara Saldırı Planı: 5 Şüpheli Tutuklandı

BURSADA OKULLARA SALDIRI PLANI GÖZALTILARA YOL AÇTI
Bursa’da, okullara yönelik saldırı gerçekleştirmeyi planladıkları iddiasıyla sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan 10 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerden 5’i, yapılan yargılamanın ardından tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi, gelen bir ihbar üzerine harekete geçerek, 18 yaşından küçük olan ve sosyal medyada kentteki okullara saldırı yapılacağına dair paylaşımlar yapan 10 şüpheliyi yakaladı.
Savcılığa sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 3’ü ev hapsi cezasına çarptırıldı ve 2’si ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.