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Fenerbahçe’den Konuşulan Paylaşım

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AHMET KETENCİ’NİN PAYLAŞIMI

Derbinin sona ermesiyle birlikte Ahmet Ketenci, Kabe-i Şerif’in bir fotoğrafını paylaşarak altına “Elhamdülillah” ifadesini yazdı. Bu gönderi, Fenerbahçe cephesinden Galatasaray’ın kaybetmesine yönelik ilk tepki olarak kaydedildi. Beşiktaş, maçı kazanarak puanını 47’ye çıkarttı. Galatasaray ise bu sonuçla 71 puanda kalarak liderliğini sürdürdü fakat namağlup unvanını yitirdi.

MAÇIN SONRASI GÜNDEM OLUYOR

Beşiktaş’ın gollerini Rafa Silva ve Gedson Fernandes atarken, Galatasaray’ın tek golünü Lucas Torreira kaydetti. Maç boyunca ve sonrasında yaşanan gergin anların yanı sıra, Fenerbahçe yöneticisinin söz konusu paylaşımı da sosyal medyada geniş bir yankı buldu. Ketenci’nin gönderisi, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından rakip takımın yenilgisini hedef alan bir açıklama olarak yorumlandı.

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