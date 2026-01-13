Fenerbahçe’den N’Golo Kante İçin Resmi Adım

FENERBAHÇE’DE TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

Turkcell Süper Kupa finalini 2-0’lık skorla Galatasaray’ı mağlup ederek tarihinde dördüncü kez kazanan Fenerbahçe’de gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminin en aktif takımlarından biri olarak öne çıkan sarı-lacivertliler, bu zamana kadar Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi’yi kadrosuna katmayı başarmıştı. Takviyelerine devam eden Fenerbahçe’nin gündemine ise dünyaca ünlü bir futbolcu geldi.

FENERBAHÇE’DEN RESMİ TEKLİF

Fenerbahçe, Suudi Arabistan Pro Liginde mücadele eden Al-Ittihad forması giyen N’Golo Kante için resmi bir teklif sunmuş durumda. Alınan bilgiye göre, Fenerbahçe Yönetimi, bugün Kante’nin menajeriyle görüşmeler gerçekleştirecek.

YÖNETİM, ARAP YARIMADASI’NA GİTTİ

Fenerbahçe’nin futbol alanındaki yöneticilerinden Ertan Torunoğulları ve futbol direktörü Devin Özek’in, transfer görüşmelerini sürdürmek için sabah saatlerinde Arap Yarımadası’na gitmesi belirlendi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Al-Ittihad forması altında 21 maça çıkan 34 yaşındaki Kante, 1 gol sevinci yaşadı ve toplamda 1,842 dakikalık süre aldı.

DEV KUPALARA SAHİP

Kariyeri boyunca Leicester, Chelsea ve Al-Ittihad takımlarında forma giyen deneyimli futbolcu, Chelsea ile 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Avrupa Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve 1 İngiltere Kupası sevinci yaşadı. Ayrıca, Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası’nı kazanan Kante, 2021 UEFA Uluslar Ligi’nde de şampiyonluk elde etti. Leicester City ile 2015/16 sezonunda Premier Lig kupasını kazanan Kante, Al-Ittihad ile de bir Suudi Arabistan Pro Lig zaferi elde etti.