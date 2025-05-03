Fenerbahçe’den Nkunku İçin Teklif Bekleniyor

FENERBAHÇE’NİN TRANSFER PLANLARI

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde önemli bir adım atma hazırlığında. Fanatik’in haberine göre, Chelsea’nin 2023 yazında RB Leipzig’ten 60 milyon euro bonservis ile kadrosuna kattığı Christopher Nkunku, sezon sonunda takımdan ayrılmayı düşünüyor. 27 yaşındaki Fransız yıldızın, hücumun her pozisyonunda görev alabilmesi, Fenerbahçe’nin ilgisini çekiyor. Teknik direktör Jose Mourinho’nun, Nkunku’yu ekibin yeni “jokeri” olarak değerlendirdiği konuşuluyor.

NKUNKU’YU KAYBETME NEDENLERİ

Christopher Nkunku, Chelsea’ye katıldığında büyük umutlarla karşılandı. RB Leipzig’de geçirdiği dört sezon boyunca 172 maçta 70 gol ve 56 asistlik bir performans gösteren yıldız oyuncu, 2021-22 sezonunda Bundesliga’nın en iyi oyuncusu unvanını kazandı ve 2022-23 sezonunun gol kralı oldu. Ancak Chelsea’de yaşadığı sakatlıklar ve teknik direktör Enzo Maresca’nın oyun tarzında düzenli forma bulamamış olması, Nkunku’nun ayrılma kararı almasına yol açtı. Maresca’nın, oyuncunun takımdan ayrılmasına onay verdiği iddia ediliyor.

SEZON PERFORMANSI VE GELECEK HEDEFLERİ

Bu sezon Chelsea formasıyla toplamda 42 maçta sahaya çıkan Nkunku, 14 gol ve 5 asistlik bir katkı sağladı. Ancak Premier Lig’de yalnızca 3 maça ilk 11’de başlayarak, birçok golünü UEFA Konferans Ligi ve EFL Kupası gibi ikincil turnuvalarda attı. 2026 FIFA Dünya Kupası’nda Fransa Milli Takımı’nda yer almak isteyen Nkunku, gelecekte düzenli oynayabileceği bir kulübe transfer olmayı amaçlıyor.