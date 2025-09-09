Fenerbahçe, Djiku’yu Spartak Moskova’ya verdi

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde hızlı bir şekilde oyuncu değişikliği yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Ognjen Mimovic’i Kıbrıs Rum Kesimi takımı Pafos’a kiralayan sarı-lacivertliler, Ganalı savunma oyuncusu Alexander Djiku ile de yollarını ayırdı. Djiku, Spartak Moskova’ya transfer oldu. Rus ekibi, transfer döneminde Beşiktaş’tan Gedson Fernandes’i de kadrosuna kattı.

SPARTAK MOSKOVA İLE ANLAŞMA

Fenerbahçe, Djiku’nun transferi hakkında yaptığı açıklamada, “Kulübümüz, oyuncumuz Alexander Djiku’nun transferi konusunda Rusya ligi takımlarından Spartak Moskova ile anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza bugüne kadar gösterdiği emekleri için teşekkür eder başarılı bir kariyer dileriz.” ifadelerine yer verdi.

FENERBAHÇE’DE ÖNEMLİ ROL ÜSTLENMİŞTİR

2023 yılında Fenerbahçe’ye katılan 31 yaşındaki futbolcu, kulüpte 75 kez forma giydi. 6.5 milyon euro piyasa değeri bulunan tecrübeli stoper, bu maçlarda 4 gol ve 2 asistle katkı sağladı. Teknik direktör İsmail Kartal döneminde takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Djiku, UEFA Konferans Ligi elemeleri ile başlayan sezonda Süper Lig’de ilk hafta galibiyetlerinde önemli rol oynadı, ancak sakatlığı nedeniyle 5 lig maçını kaçırdı. Takıma döndükten sonra Ocak 2024’te Afrika Kupası nedeniyle takımında bulunamadı. Süper Lig’de toplam 25 maçta sahaya çıkan Djiku, 3 gol attı ve Galatasaray derbisinde kırmızı kart gördü.

AVRUPA KUPALARINDA DA ETKİLİ OLDU

Geçtiğimiz sezon Jose Mourinho yönetiminde 19’u ilk 11 olmak üzere 25 lig maçına çıkan Djiku, Avrupa kupalarında ise 9’u ilk 11 olmak üzere toplam 12 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti. Değişkenlik gösteren defans hattında zaman zaman 3’lü stoperin bir parçası olarak görev aldı. Toplamda 6 maçta kadroda bulunmadığı rapor edildi ve 2025-2026 sezonunda yalnızca Kocaelispor ile oynanan lig maçının son dakikasında oyuna dahil oldu.