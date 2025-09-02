Fenerbahçe Duyurdu: Yusuf Akçiçek Al Hilal’de

TRANSFERDE HAREKETLİ SÜREÇ

Fenerbahçe’de transfer süreci hızlı bir şekilde devam ediyor. Kulüp, üst üste iki transfer açıklamasının ardından bu kez bir ayrılık duyurdu.

YUSUF AKÇİÇEK AL HILAL’E GEÇİYOR

Sarı-lacivertli ekipteki stoper oyuncusu Yusuf Akçiçek ile yollar ayrılıyor. Al Hilal’in Fenerbahçe’ye transfer için 22 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi. Ayrıca, Yusuf Akçiçek’in bir sonraki satışından elde edilecek kârın yüzde 15’inin Fenerbahçe’ye aktarılacağı ifade ediliyor.

KULÜPTEN TEŞEKKÜR MESAJI

Fenerbahçe’nin resmi sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, “Yolun açık olsun Yusuf Akçiçek. Futbol akademimizden yetişen futbolcumuz Yusuf Akçiçek’in transferi konusunda Al Hilal Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre kulübümüze 22 milyon Euro net transfer bedeli ödenecek olup, oyuncunun sonraki satışından elde edilecek net tutarın yüzde 15’i kulübümüze aktarılacaktır. Yusuf, altyapımızdan A Takımımıza uzanan yolculuğunda kısa sürede camiamızın sevdiği bir isim olmuş ve sahadaki mücadelesiyle kalplerimizde iz bırakmıştır. Kendisine kulübümüze bugüne kadar verdiği emek ve katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz.” denildi. Bu ayrılık, kulübün yeni transfer planları açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.