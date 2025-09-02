Fenerbahçe Duyurdu: YUSUF AKÇİÇEK AL HILAL’DE

FENERBAHÇE’DE TRANSFER GELİŞMELERİ

Fenerbahçe’de transfer süreci devam ediyor. Kulüp, üst üste iki transfer açıklamasının ardından bu kez bir ayrılığın duyurusunu yaptı.

YUSUF AKÇİÇEK AL HILAL’E GİDİYOR

Sarı-lacivertli ekibin stoper oyuncusu Yusuf Akçiçek ile yollar ayrıldı. Al Hilal Kulübü’nün, Fenerbahçe’ye transfer için 22 milyon euroluk bonservis bedelini ödeyeceği duyuruldu. Ayrıca, Yusuf Akçiçek’in bir sonraki satışındaki kardan Fenerbahçe’nin yüzde 15 pay alacağı belirtildi.

TEŞEKKÜR VE İYİ DİLEKLER

Kulüp, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “Yolun Açık Olsun Yusuf Akçiçek. Futbol Akademimizden yetişen futbolcumuz Yusuf Akçiçek’in transferi konusunda Al Hilal Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre kulübümüze 22 milyon Euro net transfer bedeli ödenecek olup, oyuncunun sonraki satışından elde edilecek net tutarın %15’i kulübümüze aktarılacaktır. Yusuf, altyapımızdan A Takımımıza uzanan yolculuğunda kısa sürede camiamızın sevdiği bir isim olmuş ve sahadaki mücadelesiyle kalplerimizde iz bırakmıştır. Kendisine kulübümüze bugüne kadar verdiği emek ve katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi. Fenerbahçe Spor Kulübü.