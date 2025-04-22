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Fenerbahçe, Edin Dzeko’yu yollayacak!

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Fenerbahçe’DE KADRO PLANLAMASI DEVAM EDİYOR

Süper Lig’de son 6 haftaya lider Galatasaray’ın 5 puan gerisinde giren ve şampiyonluk şansını zorlaştıran Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için kadro planlamasına devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, transfer çalışmalarına hız veriyor.

EDIN DZEKO İLE YOLAYIRILMA KARARI

TRT Spor’un aktardığına göre, Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan tecrübeli golcü Edin Dzeko ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Dzeko’nun sözleşmesinin yenilenmesi beklenmiyor. 39 yaşındaki Bosna-Hersekli golcü, takımdaki ilk sezonunda 46 maçta 25 gol ve 10 asist, bu sezon ise 49 maçta 19 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi. Fenerbahçe’de Dzeko, yıllık 4,2 milyon Euro garantili bir ücret kazanıyordu.

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