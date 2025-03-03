Spor

Fenerbahçe, Edip Akbayram’ı Unutmadı!

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EDİP AKBAYRAM’IN HATIRASI YAŞATILIYOR

Türk müziğinin önemli ismi Edip Akbayram, tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybetti. Bu kayıp, birçok müzikseveri derinden etkiledi. Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında elde ettiği galibiyetin ardından, merhum sanatçının anısını unutmadı.

FENERBAHÇE’DEN ANMA PAYLAŞIMI

Fenerbahçe, evinde oynadığı ve kazandığı maçın ardından Edip Akbayram’ın “Çocuklar İnanın” şarkısını çaldı. Bu jest, Akbayram’ın müzik kariyerine ve Türk müziğine olan katkılarına dikkat çekti. Fenerbahçe, sosyal medyada yaptığı paylaşımla da Edip Akbayram’ı anarak, sanatçının arkasında bıraktığı mirası yaşatmaya devam etti.

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