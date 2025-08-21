Fenerbahçe, Edson Alvarez’i Kaptı!

FENERBAHÇE TRANSFER HAREKETLİLİĞİ SÜRDÜRÜYOR

Fenerbahçe, transfer döneminde bir başarıya daha imza atıyor. Jhon Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Abdou Aziz Fall, Nelsen Somedo ve Dorgeles Nene ile yaptığı transferlerin ardından, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar’ın bonservisini de alarak kadrosunu güçlendiriyor. Sarı-lacivertli ekip, 8’inci transferini gerçekleştiriyor.

EDSON ALVAREZ İSTANBUL’A GELİYOR

Edson Alvarez, West Ham United’dan satın alma opsiyonuyla kiralanarak bugün İstanbul’a geliyor. Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, 27 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini Fenerbahçe’ye bağlayan resmi mukaveleye imza atacağını açıkladı.

KİRALAMA SÖZLEŞMESİ İÇİN 22 MİLYON EURO OPSİYON

Alvarez’in kiralama sözleşmesine 22 milyon euro satın alma opsiyonu eklendi. Daha önce Ajax ve Borussia Dortmund formaları giymiş olan oyuncunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor. Geçtiğimiz sezon, 31 maçta forma giyen yıldız orta saha, 2 bin 3 dakika sahada kalarak 1 asistlik katkı sağladı.