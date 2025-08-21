Spor

Fenerbahçe, Edson Alvarez’i Transfer Etti

fenerbahce-edson-alvarez-i-transfer-etti

FENERBAHÇE TRANSFERLERİ İLE GÜÇLENİYOR

Fenerbahçe, yeni bir transfer hamlesiyle daha kadrosuna önemli oyuncular ekliyor. Jhon Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Abdou Aziz Fall, Nelsen Somedo ve Dorgeles Nene’yi takımına katan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar’ın bonservisini de alarak 8’inci transferini gerçekleştirdi.

EDSON ALVAREZ İSTANBUL’A GELİYOR

West Ham United’dan satın alma opsiyonu ile kiralanan Edson Alvarez, bugün İstanbul’a geliyor. Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun bildirdiğine göre, 27 yaşındaki oyuncu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Fenerbahçe ile resmi sözleşmeye imza atacak.

KİRALAMA SÖZLEŞMESİNE OPSİYON EKLENDİ

Edson Alvarez’in kiralama sözleşmesine 22 milyon euro satın alma opsiyonu eklendiği bildiriliyor. Daha önce Ajax ve Borussia Dortmund takımlarında da forma giymiş olan oyuncu, güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor. Geçtiğimiz sezon boyunca toplam 31 maçta görev alan yıldız orta saha, 2 bin 3 dakika sahada kalarak 1 asistlik skor katkısı sağladı.

ÖNEMLİ

Gündem

Özgür Özel: Ak Toroslar Çetesine Meydan Okuyorum

CHP lideri Özel, İBB soruşturmasındaki usulsüzlükleri tekrarlayarak, AK Parti’ye meydan okudu ve belgelerin açık olduğunu belirtti. İddianamenin yazılmasını talep etti.
Gündem

İspir’de Heyelan Meydana Geldi

İspir'deki heyelan sonucu 7 apartmandaki 70 daire tahliye edildi. Vatandaşlar, akrabaları ve pansiyonlara yerleştirildi. AFAD, zemin riskini değerlendirmek için inceleme başlattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.