Fenerbahçe, Edson Alvarez’i Transfer Etti

Fenerbahçe, bir transferde daha önemli bir başarı elde etti. Jhon Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Abdou Aziz Fall, Nelsen Somedo ve Dorgeles Nene’yi kadrosuna katan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar’ın bonservisini de aldı. Kulüp, bu transferle birlikte toplamda 8’inci transferini gerçekleştirmiş oldu.

İstanbul’a gelen Edson Alvarez, West Ham United’dan satın alma opsiyonuyla kiralanmış durumda. Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun verdiği bilgilere göre; 27 yaşındaki futbolcunun bugün İstanbul’a ulaşması bekleniyor. Edson Alvarez, burada sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Fenerbahçe ile resmi sözleşmeye imza atacak.

opsiyon anlaşması 22 MİLYON EURO

Alvarez’in kiralık sözleşmesine 22 milyon euro’luk bir satın alma opsiyonu eklenmiş durumda. Daha önce Ajax ve Borussia Dortmund takımlarında da forma giymiş olan oyuncunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak belirtiliyor. Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda toplam 31 maça çıkan yıldız orta saha, 2 bin 3 dakika sahada kalırken 1 asistlik katkı sağladı.