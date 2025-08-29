Gündem

Fenerbahçe, Edson Álvarez’i Kiraladı

fenerbahce-edson-lvarez-i-kiraladi

FENERBAHÇE’NİN YENİ TRANSFERİ

Yeni sezonda kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, Nelson Semedo, Archie Brown, Abdou Aziz Fall, Jhon Duran, Milan Skriniar, Dorgeles Nene ve Tarık Çetin’i ekibe kattı. Sarı-lacivertliler, son olarak İngiltere Premier Lig’de West Ham United forması giymiş olan Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez’i kiralık olarak kadrosuna almış durumda.

KEREM AKTÜRK OĞLU İÇİN HAREKETLİLİK

Fenerbahçe, kanat bölgesine yapmayı planladığı transferler için Benfica forması giyen milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu’nu kadrosuna dahil etmek üzere harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Benfica ile 22.5 milyon euro bonservis ve 2.5 milyon euro bonus karşılığında anlaşma sağladı. Ancak, Benfica, Kerem’in Fenerbahçe maçlarında oynamasını engellemek amacıyla futbolcuyu 3. eleme turundaki Nice karşılaşmasında sahaya sürdü.

ÖNEMLİ

Flaş

“Rus İHA’ları, Askeri Rotaları İzliyor”

Alman medyasında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik silah nakliyesini izlemek için Avrupa'daki askeri taşıma yollarını düzenli olarak gözetlediği iddiaları yer aldı.
Flaş

İsrail Maliye Bakanı Smotrich’ten Skandal Açıklamalar!

İsrail'in Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'ye yönelik insani yardımların durdurulması gerektiğini ve açlıkla ölmelerinin gerektiğini savunan tartışmalı bir ifade kullandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.