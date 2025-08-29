Fenerbahçe, Edson Álvarez’i Kiraladı

FENERBAHÇE’NİN YENİ TRANSFERİ

Yeni sezonda kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, Nelson Semedo, Archie Brown, Abdou Aziz Fall, Jhon Duran, Milan Skriniar, Dorgeles Nene ve Tarık Çetin’i ekibe kattı. Sarı-lacivertliler, son olarak İngiltere Premier Lig’de West Ham United forması giymiş olan Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez’i kiralık olarak kadrosuna almış durumda.

KEREM AKTÜRK OĞLU İÇİN HAREKETLİLİK

Fenerbahçe, kanat bölgesine yapmayı planladığı transferler için Benfica forması giyen milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu’nu kadrosuna dahil etmek üzere harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Benfica ile 22.5 milyon euro bonservis ve 2.5 milyon euro bonus karşılığında anlaşma sağladı. Ancak, Benfica, Kerem’in Fenerbahçe maçlarında oynamasını engellemek amacıyla futbolcuyu 3. eleme turundaki Nice karşılaşmasında sahaya sürdü.