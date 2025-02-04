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Spor

Fenerbahçe Erzurumspor Maçı Öncesi Lisans Gelişmesi

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LİSANSLAMA SÜRECİ TAMAMLANDI

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) resmi web sitesinde paylaşılan bilgilere göre, Sırp futbolcunun lisansı 4 Şubat Salı günü çıkartıldı. Lisansı bulunmadığı için geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Çaykur Rizespor karşılaşmasının kadrosunda yer alamayan Mimovic’in, yarın Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Erzurumspor FK maçında bulunması bekleniyor.

ERZURUMSPOR MAÇI İÇİN HAZIRLIK YAPILIYOR

Mimovic’in, bu önemli karşılaşmada sahada yer alması, takım için büyük bir katkı sağlayabilir. Lisanslama sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, futbolcunun performansı merakla bekleniyor.

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