Fenerbahçe, EuroLeague’de Monaco’ya Yenildi

EUROLEAGUE’DE MONACO’NUN GALİBİYETİ

EuroLeague’in 30. hafta karşılaşmasında, Fransız temsilcisi Monaco ile Türkiye’nin Fenerbahçe takımı karşı karşıya geldi. Salle Gaston Medecin’de gerçekleşen mücadelede, ev sahibi takım Monaco, müsabakayı 91-82’lik skorla kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

FENERBAHÇE HAKKINDAKİ GÜNCEL DURUM

Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, ligde 10. kez kaybetti ve 20 galibiyetle ikinci sırada yer aldı. Öte yandan Monaco, bu sezon 18. galibiyetini kazanarak başarılarına devam etti.

SKOR DAĞILIMI

Karşılaşmanın skoru açısından oyuncuların performansları da dikkat çekti. Monaco’da Okobo 16, Theis 15, James 29 ve Loyd 13 sayı ile öne çıktı. Fenerbahçe’de ise McCollum 24, Guduric 15 ve Tarık Biberoviç 10 sayı ile takımının en skoreri oldu.

Bu sonuç, EuroLeague’de iki ekip için de önemli bir yer tutarken, Fenerbahçe’nin ligdeki durumu açısından soru işaretleri oluşturuyor.