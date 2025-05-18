Fenerbahçe Eyüpspor Maçında Tribünler Boş

FENERBAHÇE – EYÜPSPOR MAÇI TEPKİLERLE DOLU

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Eyüpspor ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, sezonun başından bu yana lig ve Avrupa kupalarında tüm maçlarını dolu tribünlere oynarken, bu kez durum farklı. Ligde son 3 haftaya lider Galatasaray’ın 8 puan gerisinde giren Fenerbahçe’nin şampiyonluktan uzaklaşması, Eyüpspor karşılaşmasına da olumsuz yansıdı.

TRİBÜNLERDE YÜKSELEN SESLER

Fenerbahçe taraftarları, ısınma bölümünden itibaren “Yönetim istifa” sloganları atarken, maçın başlama düdüğüyle birlikte takımlarını ıslıkladılar. Ligde Galatasaray’ın aynı saatte Kayserispor karşısında 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan etme olasılığı da Saracoğlu Stadyumu’nda büyük bir etki yarattı. Sarı-lacivertli taraftarlar, özellikle iç sahada alınan üst üste puan kayıplarına karşı tepkilerini dile getirmekteydi.

BOŞ TRİBÜNLER DİKKAT ÇEKTİ

Eyüpspor maçı sırasında tribünlerin yarı yarıya boş olması ise dikkatlerden kaçmadı. Fenerbahçe’nin yaşadığı bu olumsuz hava, taraftarların karşılaşmaya olan ilgisinin azaldığını gösteriyor.