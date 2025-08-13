Fenerbahçe, Feyenoord’u Yendi, Turu Geçti

FENERBAHÇE, FEYENOORD’U GEÇEREK PLAY-OFF TURUNA YÜKSELDİ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. Eleme Turu’nda, 2-1 kaybedilen ilk maçın rövanşında Hollanda ekibi Feyenoord’u 5-2’lik skorla yenerek play-off turuna yükseldi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Feyenoord maçından sonra önemli açıklamalarda bulundu.

DUYGUSAL ANLAMDA YOĞUN BİR MAÇ

Mourinho, karşılaşmanın duygusal yoğunluğuna işaret ederek, “Duygusal anlamda yoğun bir maçtı. Tur genelinde 3-1 geriye düştük ama takım inancını korudu. Hazırladığımız her şeyi sahada ortaya koydular. İkinci golü yememeliydik. O gol maçın duygusunu arttırdı” ifadelerini kullandı.

GÖZTEPE MAÇINA ODAKLANMAK GEREKEN BİR KONUYDU

Mourinho, Süper Lig’de oynanacak Göztepe maçı hakkında, “Oyuncularım çok iyi savaştı. Bazı oyuncular için henüz 90 dakika oynamak kolay değil. Jhon Duran daha fazlasını yapamazdı. Bir sonraki turu unutup, Göztepe maçına odaklanmalıyız” dedi.

MAÇIN ERTELENMESİ KONUSUNDA DÜŞÜNCELERİ

Göztepe maçı için erteleme talebi olup olmayacağı sorusuna Mourinho, “Hayır, böyle bir düşüncem yok. Bir maçın ertelenmesi yeterli bir yardım oldu bize. Hem kendimiz hem de Türk futbolu için bir şey yapmaya çalışıyoruz. İki maçın ertelenmesi çok olur. Zaten çok fazla boş gün yok. Göztepe maçı fiziksel olarak zor olacak” yanıtını verdi.

TARAFTARLARIN ROLÜNE DEĞİNEN AÇIKLAMALAR

Taraftarlarla ilgili konuşan Mourinho, “Geçen sene takım geriye düştüğü zaman negatif reaksiyon olabiliyordu. Bugün de gol yedik ama onlar destek verdi, takıma ruh kattılar. İkinci golden sonra da destek verdiler” dedi.

TRANSFER DURUMUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Transferler konusunda yorum yapmayan Mourinho, “Asla kamuoyu önünde transferle ilgili yorumlar yapmıyorum. Sezon bittikten sonra başkana ve Mario Branco’ya rapor sundum. Sonra bu raporu Devin Özek’e de verdim. Sakin bir şekilde bekliyorum” ifadelerini kullandı.

PLAY-OFF TURU ÖNCESİ DEĞERLENDİRMELER

Mourinho, şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaştırmasına dair, “Ben, Şampiyonlar Ligi’ni kazanabilecek bir takım değil demek istedim. Ama Avrupa Ligi’nde, o turnuvayı kazanabiliriz” şeklinde konuştu.

TARAFTARLARDAN BU KEZ FARKLI BİR DESTEK ALDIK

Mourinho, taraftarın belirleyici olduğunu dile getirerek, “Geçen sezona kıyasladığım zaman, bugün belirleyici olan taraftarımızdı. Eğer geçen sezon olsa, farklı olurdu” açıklamasını yaptı.

BUNDAN SONRAKİ HEDEFLERİ

Son olarak Mourinho, “Tek odağım Göztepe ve sonrasında Benfica maçı. Eğer bir şey olursa, benim için sürpriz olur” dedi. Ayrıca oyuncularının performansını değerlendirerek, “Atmosferde oyuncularımın da etkisi var. Oyuncularım bugün ellerinden gelenin en iyisini yaptı” diyerek başarıyı destekleyen taraftarlara teşekkür etti.