Fenerbahçe Finalde Galatasaray’ın Rakibi Oldu

Fenerbahçe, Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor’u 2-0 yenerek finalde Galatasaray ile karşılaşmaya hak kazandı. Fenerbahçe’nin teknik direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor ile oynanan maçtan sonra değerlendirmelerde bulundu.

BÜTÜN KUPALARI KAZANMAK İSTİYORUZ

40 yaşındaki teknik direktör, “Bütün kupaları kazanmak istiyoruz. Başkanın, birçok oyuncunun ilk kupası olabilir. Galatasaray finali için en iyisini yapacağız ve sonucu göreceğiz.” şeklinde görüş belirtti.

MUSABA’NIN TAKIMA YARDIMI BÜYÜKTÜ

Tedesco, yeni transfer Anthony Musaba’nın ilk maçında gösterdiği performansa dikkat çekerek, “Anthony Musaba ve takımın formu harikaydı. Musaba için kolay değildi, iki gün önce gelip, eski takımına karşı oynadı. Takıma yardımı çok büyüktü. Takım da çok iyiydi. Her söylediğimizi en iyi şekilde uyguladılar.” ifadelerini kullandı.