Fenerbahçe, Finalde Monaco ile Buluşacak

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague Final Four yarı finalinde Yunan ekibi Panathinaikos ile karşılaştı. Abu Dabi’deki Etihad Arena’da gerçekleştirilen mücadelede, sarı-lacivertli takım 82-76’lık skorla galip gelerek finale yükseldi. Panathinaikos’un çalıştırıcısı Ergin Ataman, bu sonuçla üçüncülük-dördüncülük maçına katılacak.

Finaldeki Rakip: Monaco

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali’nde Monaco, Olympiakos’u 78-68 mağlup ederek Fenerbahçe Beko’nun finaldeki rakibi oldu.

Maç Sonuçları

Fenerbahçe Beko – 82, Panathinaikos – 76

İlk periyot sonucu: 22-14

İkinci periyot sonucu: 38-33

Üçüncü periyot sonucu: 55-48

Başkan Ali Koç Takımın Yanında

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, maç boyunca takımı yalnız bırakmadı. Koç, karşılaşmayı oğlu Kerim Rahmi Koç ile birlikte saha kenarından izledi. Ayrıca, Fenerbahçe’nin efsane kalecisi ve teknik direktörü Volkan Demirel de Etihad Arena’ya gelerek takımına destek verdi.

Panathinaikos’ta Önemli Dönüş

Panathinaikos’un Fransız pivotu Mathias Lessort, uzun bir aranın ardından sahalara döndü. Aralık 2024’te sakatlanan Lessort, beş aylık bir süreden sonra maç kadrosuna girdi.

Fenerbahçe’nin Durumu

Fenerbahçe Beko, sezon başında sakatlanan Wilbekin dışında bir eksiklik yaşamadan maçı tamamladı.