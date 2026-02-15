Fenerbahçe Galatasaray’ı Voleybolda Temsilcisiyle Yendi

Voleybol Efeler Ligi’nin 19. haftası, büyük bir rekabete sahne oldu; Galatasaray, Andrea Gardini’nin yönetiminde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Burhan Felek Voleybol Salonu’nda gerçekleşen mücadelede Fenerbahçe, ezeli rakibi karşısında 3-0’lık net bir skorla galip gelmeyi başardı.

FENERBAHÇE İLK SETİ KAZANDI

Mücadelenin ilk setine Fenerbahçe iyi bir başlangıç yaptı. Adis Lagumdzija’nın arka arkaya kaydettiği sayıların ardından Fenerbahçe, 9-5’lik üstünlük sağladı. Galatasaray, mola alarak toparlandı ve Patry’nin sayısıyla 4-0’lık bir seri yakalayıp durumu 9-9’a getirdi. Bunun üzerine yine üstünlüğü ele alan sarı-lacivertliler, Patry’nin smaç atışıyla 7-0’lık bir farkla öne geçerek, seti 25-21 kazanarak maçı 1-0’a taşıdı.

İKİNCİ SETTE FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUDU

İkinci sette iki takım karşılıklı başlarken, Fenerbahçe Adis Lagumdzija ve Ngapeth’in smaçlarıyla öne geçti. Sarı-kırmızılı oyuncu Alonso topu dışarı göndermesi ile Fenerbahçe 15-11 öne geçmeyi başardı, ancak Galatasaray, Alonso’nun bloğu ile farkı 1’e indirdi (15-16). Fenerbahçe, Ngapeth, Drzyzga, Halit Kurtuluş ve Yiğit Gülmezoğlu’nun sayılarıyla tekrar farkı açarak bu seti de 25-19 kazanarak durumu 2-0 yaptı.

FENERBAHÇE SET VERMEDİ

Üçüncü set, Galatasaray’ın Ahmet Tümer’in bloğuyla 3-0 önde başlamasıyla başladı. Ancak Fenerbahçe, Ngapeth ve Adis Lagumdzija’nın smaçlarıyla üstünlüğü ele geçirdi ve ortalarda 15-12’lik avantaj sağladı. Hatalardan kaçınarak maçı sürdüren Fenerbahçe, bu seti de 25-19 kazanarak sahadan 3-0 galip ayrıldı.

MAÇI YERİNDE İZLEDİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, maçı protokol tribününden izleyerek, takımının performansını yakından takip etti.

MAÇIN DETAYLARI

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Yasin Çalışkan

Galatasaray: Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Gökcen Yüksel, Alonso, Patry, Onur Günaydı (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Jaeschke, Wright, Can Koç, Doğukan Ulu)

Fenerbahçe: Ngapeth, Halit Kurtuluş, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Barthelemy, Drzyzga (Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija)

Setler: 21-25, 19-25, 19-25

Süre: 27, 27, 28 (toplam 82 dakika)