Fenerbahçe Galatasaray’ı Yenerek Süper Kupa’yı Kazandı

FENERBAHÇE’YE SÜPER KUPA’YI GETİREN GOLLER

Fenerbahçe, finalde Galatasaray’ı 2-0 mağlup ederek Süper Kupa’yı kazanmayı başardı. Sarı-lacivertli ekibin gollerini 28. dakikada Matteo Guendouzi ve 48. dakikada Jayden Oosterwolde kaydetti.

GUENDOUZI’YE DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Fenerbahçe’de geçmişte 6 numaralı formayı giymiş olan Alexander Djiku, Guendouzi’nin attığı golün ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Djiku’nun paylaşımları, sosyal medyada geniş yankı buldu. Ganalı stoper, bu sezonun başında Fenerbahçe’den Rus kulübü Spartak Moskova’ya transfer olmuştu. Djiku, Fenerbahçe’de iki sezon boyunca 75 maça çıkmış ve bu süreçte 4 gol ile 2 asistlik performans sergilemişti.

FENERBAHÇE’NİN ESki YILDIZINDAN PAYLAŞIMLAR

Real Madrid’de forma giyen Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Arda Güler, derbinin ardından sosyal medya üzerinde ardı ardına paylaşımlarda bulundu. İlk olarak Fenerbahçe’nin şampiyonluk kutlamasına ait bir görseli hikayesinde paylaşan Güler, sonrasında yakın arkadaşı Yiğit Efe Demir’in kupayla çektirdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

