Fenerbahçe, Gençlerbirliği’ni 3-1 yendi

HEYECAN DOLU MAÇTA FENERBAHÇE ZAFERİ

Ligin 2025-2026 sezonunda heyecan dolu bir mücadele ile 4. hafta karşılaşması gerçekleşti. Hüseyin Eroğlu’nun teknik direktörlüğündeki Gençlerbirliği, Zeki Murat Göle yönetimindeki Fenerbahçe ile Eryaman Stadyumu’nda karşılaştı. Hakem Çağdaş Altay’ın düdüğüyle başlayan maçta Fenerbahçe, rakibine 3-1’lik skorla üstün gelmeyi başardı.

FENERBAHÇE’DEN GOLLÜ BAŞLANGIÇ

Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren goller, 14. dakikada Dorgeles Nene, 35. ve 40. dakikalarda ise Youssef En-Nesyri’den geldi. Gençlerbirliği’nin tek golü ise 64. dakikada Dimitris Goutas’tan geldi. Fenerbahçe’nin yeni transferi Dorgeles Nene, takımdaki ilk maçında gol atarak bu isimle tanıştı. Ayrıca En-Nesyri de ligdeki bu sezonki ilk gollerini kaydetmiş oldu.

SÜPER LİG TARİHİNDE BİR İLK

Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile oynadığı deplasman mücadelesinde Süper Lig tarihinde ilk kez, ilk yarıda 3 gol bulmayı başardı. Bu durum, takım için önemli bir başarı olarak kaydedildi.

LİGDEKİ PUAN DURUMU

Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe, ligde 3 maçta 7 puana ulaştı. Diğer yandan, 4 maç oynayan Gençlerbirliği henüz puan alamadı. Fenerbahçe, milli aradan sonra sahasında Trabzonspor’u ağırlayacakken, Gençlerbirliği ise Rizespor deplasmanına gidecek.