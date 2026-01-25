Fenerbahçe Göztepe İle 1-1 Berabere Kaldı

fenerbahce-goztepe-ile-1-1-berabere-kaldi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Göztepe’yi konuk etti ve mücadele 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertli ekip, 16. dakikada Nene’nin attığı golle öne geçti ancak 24. dakikada kalesinde karşılaştığı golle skoru eşitledi. Maç boyunca her iki takım da net fırsatlar elde etmesine rağmen bunları değerlendiremedi ve karşılaşma bu sonuçla sona erdi.

FENERBAHÇE EVİNDE 3 KEZ PUAN KAYBETTİ

Fenerbahçe, bu sezon kendi sahasında 3 kez puan kaybı yaşamış oldu. Bu durum, taraftarları üzerinde endişe yaratırken, takımın gelecekteki performansı hakkında da soru işaretleri doğurdu. İki takımın verdikleri mücadele, ligdeki rekabetin ne denli sert olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

