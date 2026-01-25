Fenerbahçe, Göztepe ile 1-1 Beraberlik Yaşadı

SÜPER LİG’DE HEYECAN DEVAM EDİYOR

Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun 19. hafta karşılaşması, Fenerbahçe ile Göztepe arasında oynandı. Hakem Cihan Aydın’ın yönetimindeki mücadele, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda gerçekleşirken, Fenerbahçe ile Göztepe 1-1 eşitlikle sahadan ayrıldı.

GOLLER İLK YARIDA ATILDI

Karşılaşmada ilk gol, 17. dakikada Dorgeles Nene tarafından Fenerbahçe için atıldı. Ancak, Göztepe, 24. dakikada Janderson’un golüyle eşitliği sağladı.

FENERBAHÇE, PUANDA GERİDE KALIYOR

Lider Galatasaray’ın kazandığı bir haftada, Fenerbahçe, bu maçta 2 puan kaybederek 43 puana ulaştı ve Galatasaray’ın 3 puan gerisinde yer aldı.

GÖZTEPE, İSTANBUL TAKIMLARINA KARŞI BAŞARILI

Son 4 deplasman maçında 10 puan çıkaran Göztepe, bu sezon İstanbul ekipleriyle oynadığı 8 lig karşılaşmasında sadece 1 mağlubiyet alarak puanını 36’ya yükseltti.

FENERBAHÇE’NİN ZOR FİKSTÜRÜ SÜRÜYOR

Fenerbahçe, 20 Ocak Perşembe akşamı 23.00’te FCSB ile karşı karşıya gelecek. Ardından 2 Şubat Pazartesi akşamı 20.00’de Kocaelispor’un deplasmanına gidecek. Göztepe ise 31 Ocak Cumartesi 20.00’de Fatih Karagümrük’ü misafir edecek.