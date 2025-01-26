Fenerbahçe-Göztepe Maçı Canlı İzle

FENERBAHÇE İLE GÖZTEPE, RAKİP OLARAK KARŞILAŞIYOR

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında, zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, İzmir temsilcisi Göztepe’yi evinde ağırlıyor. Süper Lig’deki bu karşılaşma, şampiyonluk yarışı açısından büyük bir önem taşıyor.

MÜCADELENİN İLK 11’LERİ BELİRLENDİ

Fenerbahçe’nin ilk 11’inde şu oyuncular yer alıyor: İrfan Can; Çağlar, Djiku, Yusuf, Amrabat, Fred, Szymanski, Oğuz, Tadic, En Nesyri, Dzeko. Göztepe’nin ilk 11’i ise şu şekilde oluşuyor: Lis, Heliton, Romulo, Juan Santos, Dennis, Miroshi, Koray, Nielsen, Bokele, Tijanic, Djalma.