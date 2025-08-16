Fenerbahçe Göztepe Maçına Çıkıyor

Fenerbahçe ligde yeni sezonunu başlatıyor. İlk haftadaki Alanyaspor maçı, Şampiyonlar Ligi elemeleri nedeni ile ertelenen sarı-lacivertliler, ikinci haftada Göztepe deplasmanında mücadele edecek. Takımda Mert Hakan Yandaş ve Mert Müldür, tedbir amaçlı İzmir’e götürülmedi. Diego Carlos, Cengiz Ünder ve Mimovic ise teknik heyetin kararı ile kadroda yer almıyor. Diğer taraftan ev sahibi Göztepe, sezonun başlangıcını iki galibiyetle süslemek istiyor. Çaykur Rizespor’u deplasmanda 3-0’lık skorla yenerek sezonu açan sarı-kırmızılı ekipte, teknik direktör Stoilov, oyuncularından daha fazlasını bekliyor.

YÜKSEK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Geçmiş sezonlardaki gerginlikler nedeniyle, iki takım arasındaki karşılaşma öncesinde güvenlik tedbirleri artırılmış durumda. Gürsel Aksel Stadı çevresindeki yollar, araç trafiğine kapatılacak. Saat 21.30’da başlayacak maçı hakem Yasin Kol yönetecek.

MUHTEMEL İKİNCİ 11

Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda, Rhaldney, Dennis, Cherni, Olaitan, Juan, Janderson.

Fenerbahçe: İrfan; Çağlar, Skriniar, Osterwolde; Semedo, Fred, Amrabat, Brown; Szymanski; Duran, En Nesiri.

GEÇEN YIL YAŞANAN OLAYLAR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçen yıl Göztepe maçında deplasman tribününe giremeyen taraftarlarına destek olmak için gittiği tribünden dönerken, akreditasyon kartı bulunan bir görevli tarafından itilerek yere düşürüldü. Ali Koç, korumalarıyla birlikte sahayı terk ederken, oyun kısa bir süre durduruldu. Olayın şüphelisi, Fenerbahçe Kulübü’nün suç duyurusu üzerine gözaltına alındı. Fatih Özkan isimli şüpheli, emniyetteki ifadesinde, “Ali Koç’u saha dışına çıkartmak istedim. Yerler ıslaktı. Hızımı ayarlayamadım. İstemeden sert ittim. Yaralama kastım yoktu.” dedi. Mahkemeye çıkarılan Özkan hakkında ev hapsi kararı verildi.