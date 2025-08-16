Fenerbahçe Göztepe Maçını Oynayacak

FENERBAHÇE YENİ SEZONA MERHABA DİYOR

Fenerbahçe, yeni sezonu açma hazırlığında. İlk haftadaki Alanyaspor karşılaşması, Şampiyonlar Ligi elemeleri nedeniyle ertelendi. Sarı lacivertlilerin ikinci haftadaki rakibi Göztepe olacak. Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş ve Mert Müldür, tedbir gereği İzmir’e götürülmedi. Ayrıca, Diego Carlos, Cengiz Ünder ve Mimovic ise teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı. Rakip Göztepe ise ligdeki ilk iki maçını kazanmayı hedefliyor. Çaykur Rizespor’u deplasmanda 3-0 yenerek sezona iyi bir başlangıç yapan sarı kırmızılı ekip, teknik direktör Stoilov’un liderliğinde daha fazlasını hedefliyor.

İKİ TAKIM ARASINDA KESKİN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Geçen sezon taraflar arasında gergin geçen karşılaşmanın ardından güvenlik önlemleri artırıldı. Gürsel Aksel Stadyumu çevresindeki yollar, araç trafiğine kapalı olacak. Maç saat 21.30’da başlayacak ve karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.

MUHTEMEL KADROLAR

Göztepe’nin muhtemel 11’i: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda, Rhaldney, Dennis, Cherni, Olaitan, Juan, Janderson. Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i de şu şekilde: İrfan; Çağlar, Skriniar, Osterwolde; Semedo, Fred, Amrabat, Brown; Szymanski; Duran, En Nesiri.

GEÇEN YIL YAŞANAN OLAYLAR

Geçtiğimiz yıl Göztepe maçı sırasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, deplasman tribününe giremeyen taraftarlarına destek vermek için gittiği tribünden dönerken, akreditasyon kartı olan bir görevli tarafından itilerek yere düştü. Ali Koç, korumalarıyla birlikte sahayı terk ederken oyun bir süreliğine durduruldu. Olayın şüphelisi, Fenerbahçe Kulübü’nün suç duyurusu üzerine gözaltına alındı. Şüpheli Fatih Özkan, emniyetteki ifadesinde, “Ali Koç’u saha dışına çıkartmak istedim. Yerler ıslaktı. Hızımı ayarlayamadım. İstemeden, sert ittim. Yaralama kastım yoktu.” şeklinde konuştu. Özkan, mahkemeye çıkarıldıktan sonra ev hapsi cezası aldı.