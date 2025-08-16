Fenerbahçe, Göztepe’ye karşı çıkıyor

MATCH PREPARATIONS

Fenerbahçe, yeni sezonu ligde açıyor. Şampiyonlar Ligi elemeleri yüzünden ertelenen Alanyaspor maçı nedeniyle sarı lacivertliler sezonun ilk haftasında sahaya çıkmadı. İkinci haftada ise Göztepe’nin deplasmanına gidecekler. Fenerbahçe’de tedbir amaçlı olarak Mert Hakan Yandaş ve Mert Müldür İzmir’e götürülmemiş durumda. Teknik heyet kararıyla Diego Carlos, Cengiz Ünder ve Mimovic de kadroda yer almıyor.

GÖZTEPE’NİN HEDEFLERİ

Ev sahibi Göztepe, sezonu başarılı bir şekilde başlatmak için 2’de 2 peşinde. Çaykur Rizespor’u deplasmanda 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde eden sarı kırmızılı takımda, teknik direktör Stoilov oyuncularından daha fazlasını bekliyor.

YÜKSEK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Geçen sezon bu takımlar arasında yaşanan gerginlikten dolayı güvenlik önlemleri tekrar üst seviyeye çıkartıldı. Gürsel Aksel Stadı çevresindeki yollar, araç trafiğine kapalı olacak. Saat 21.30’da başlayacak maçı hakem Yasin Kol yönetecek.

MUHTEMEL KADRO

Göztepe’nin muhtemel 11’i: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda, Rhaldney, Dennis, Cherni, Olaitan, Juan ve Janderson. Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i ise şu şekilde: İrfan; Çağlar, Skriniar, Osterwolde; Semedo, Fred, Amrabat, Brown; Szymanski; Duran ve En Nesiri.

GEÇEN YIL YAŞANAN OLAYLAR

Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe maçında deplasman tribününe giremeyen taraftarlarını desteklemek üzere gittiği yerden dönerken, akreditasyon kartı taşıyan bir görevli tarafından itilerek yere düştü. Ali Koç, korumaları eşliğinde sahayı terkettiği esnada maç bir süreliğine durmak zorunda kaldı. Olayın şüphelisi, Fenerbahçe kulübü tarafından yapılan suç duyurusu üzerine gözaltına alındı. Fatih Özkan isimli şüpheli, emniyetteki ifadesinde, “Ali Koç’u saha dışına çıkartmak istedim. Yerler ıslaktı. Hızımı ayarlayamadım. İstemeden, sert ittim. Yaralama kastım yoktu.” şeklinde konuştu. Özkan, mahkemeye çıkarılmasının ardından ev hapsi cezası aldı.