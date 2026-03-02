Gazze’de Can Kaybı 72 Bin 97’ye Ulaştı

Gazze’de insani kriz sürüyor. Ateşkesin sağlandığı ancak İsrail’in sık sık ihlallerde bulunarak saldırılara devam ettiği bölgede, yeterli yardımın girişine izin verilmemesi nedeniyle Filistinliler zor koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında yapılan ateşkes anlaşmasının uygulanmakta olduğu Gazze Şeridi’ndeki güncel duruma dair bir bildiri yayımladı.

ATEŞKES DÖNEMİNDE CAN KAYBI ARTIYOR

Bakanlığın açıklamasında, son 24 saat içinde Gazze Şeridi’ndeki hastanelere 1 sivil ve 5 yaralının sevk edildiği ifade edildi. 10 Ekim tarihinde yürürlüğe giren ateşkes döneminden bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 630’a, enkaz altından kurtarılanların sayısının ise 735’e ulaştığı, yaralı sayısının da bin 698’e çıktığı belirtildi.

TOPLAM KAYIP RAKAMI 72 BİNİ AŞTI

İsrail’in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 97’ye ulaştığı aktarılan raporda, toplam yaralı sayısının 171 bin 796 olarak kaydedildiği vurgulandı.

