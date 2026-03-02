Lise Öğrencisi Öğretmenler ve Arkadaşını Bıçakladı

Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen üzücü bir olayda, 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), iki kadın öğretmen F.N.Ç. (44) ve Z.A. (52) ile bir öğrenci S.K. (15) bıçakla yaraladı. Olayın ardından, durumun ciddiyetini artıran ihbar üzerine, okula polis ve sağlık görevlileri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaralılar üzerinde gerçekleştirdiği müdahalenin neticesinde, yaralılar hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Yaralılardan F.N.Ç.’nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayın şüphelisi olan F.S.B, polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

VALİLİK AÇIKLAMASI

İstanbul Valiliği, saat 11.00 sıralarında gerçekleşen olayla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, öğrenci F.S.B.’nin bıçakla iki öğretmen ve bir öğrenciyi yaraladığı bilgisi verildi. “Olayın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiştir. Yaralanan 3 kişi bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan F.S.B, gözaltına alınmıştır. Olayda yaralanan 3 kişiden birinin durumu ciddiyetini korurken, diğer iki yaralının ise hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.” ifadeleri yer aldı.