Mourinho Irkçılık Krizine Dikkat Çekti

Benfica’nın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Real Madrid ile oynanan ilk maç, ırkçılık iddiaları ile gündeme geldi. Benfica’nın hücum oyuncusu Gianluca Prestianni, bu maçta Vinicius Jr.’a karşı ırkçı ifadelerle suçlandı. UEFA, bu meseleyle ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı ve Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, olay hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

BENFICA’DA KALMAK İSTİYORUM

Portekizli teknik adam, Benfica’daki geleceği hakkında şu ifadeleri kullandı: “Kalmak istiyorum, Benfica ile olan sözleşmeme saygı duyuyorum. Benfica sözleşmemi uzatmak isterse hiçbir itirazım olmadan imzalayacağım.”

KULÜPTEKİ KARİYERİ BİTERDİ

Irkçılık olayına değinen Mourinho, “İnsan Hakları Bildirgesi’ni okumak için birkaç dakika ayırın dediğimde, masumiyet karinesine atıfta bulunuyordum. Bir vatandaş olarak, her türlü ayrımcılığı, ön yargıyı veya cehaleti tamamen reddeden bir insan olduğumu söyledim. Bunu ben yaptım, başkaları yapmadı. Bunu bir kez daha tekrarlıyorum; eğer oyuncum bu ilkelere – ki bunlar benim ve Benfica’nın da ilkeleri – saygı göstermeseydi, benimle ve kulüpteki kariyeri sona ererdi.” ifadeleriyle durumu açıkladı.

HER ŞEY BİTER

Yaşanan olayın ardında Vinicius Junior ile görüştüğünü belirten Mourinho, “Ben fikrimin arkasındayım. Eğer gerçekten suçluysa ona bir daha asla baktığım gibi bakmayacağım ve benim için her şey biter. Ancak önüne birçok ‘eğer’ koymak zorundayım.” diyerek olaya dair tavrını net bir şekilde ifade etti.