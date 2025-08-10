Gündem

Fenerbahçe İle Galatasaray, Uğurcan İçin Yarışta

FENERBAHÇE KALECİ ARAYIŞINA GİRİYOR

Kaleyi İrfan Can Eğribayat’a kaptıran Dominik Livakovic’in Fenerbahçe’den ayrılacağı yönünde iddialar ortaya çıkarken, sarı-lacivertli yönetimin yeni kaleci arayışlarına başladığı belirtiliyor.

YENİ HEDEF UĞURCAN ÇAKIR

İddialara göre; Fenerbahçe, Manchester City’den Stefan Ortega’yı transfer listesine ekliyor. Ancak, İspanyol asıllı Alman kalecinin transferinde istediği sonucu elde edemeyen sarı-lacivertlilerin rotası yeniden Uğurcan Çakır’a yöneliyor. Sabah gazetesinde yer alan bilgilere göre, Fenerbahçe, Uğurcan için Trabzonspor’a 18 milyon euro teklif ediyor.

GALATASARAY’DAN RAKİP TEKLİF

Bordo-mavili kaleciye talip olan Galatasaray’ın ise 15 milyon euroluk bir teklif sunduğu ifade ediliyor. Bu gelişmeler, Fenerbahçe’nin kaleci transferindeki rekabeti artırıyor.

