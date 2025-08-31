Fenerbahçe, Jose Mourinho ile ayrıldı

YENİ DÖNEMİN BAŞLANGICI

Geçtiğimiz sezonun başında İsmail Kartal’ın yerine büyük beklentilerle Fenerbahçe’nin teknik direktörlük koltuğuna oturtulan Jose Mourinho ile yollar ayrıldı. Geçen sezon Süper Lig şampiyonluğunu Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe’de özellikle Portekizli hoca Jose Mourinho’nın durumu merak konusu haline geldi.

SÜREÇTEKİ GELİŞMELER

Daha önce Jose Mourinho’nun Portekiz Milli Takımı’nın başına geçeceği iddiaları gündeme gelmiş, hatta deneyimli teknik adamın bu konuda ön anlaşma yaptığı bile öne sürülmüştü. Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Jose Mourinho ile bir araya gelerek iddialar üzerine konuştuğu ifade edildi.