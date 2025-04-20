Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı

SÜPER LİG HEYECANI DEVAM EDİYOR

2024-2025 sezonunda Süper Lig’deki mücadeleler hızla sürüyor. Ligin 32. hafta karşılaşmasında, Jose Mourinho’nun teknik direktörlüğünü yaptığı Fenerbahçe ile Sergej Jakirovic’in yönetimindeki Kayserispor, hakem Oğuzhan Çakır’ın düdüğüyle Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda bir araya geldi. Yoğun bir heyecana tanıklık edilen ve toplamda 6 golün atıldığı bu karşılaşmada, taraflar arasında galip belirlenemedi. Maç, 3-3’lük bir eşitlikle sona erdi.

KAYSERİSPOR İLK GOLÜ ATTI

Karşılaşmanın başlangıcında hızlı bir atak yapan Kayserispor, 7. dakikada Ramazan Civelek’in attığı golle öne geçti.

Fenerbahçe’nin bu gole yanıtı 36. dakikada Talisca ile geldi. Böylelikle, takımlar soyunma odasına 1-1 eşitlikle gitmiş oldu.

KAYSERİSPOR İKİNCİ GOLÜ BULDU

İkinci yarıya daha enerjik başlayan Kayserispor, 49. dakikada Livakovic’in kendi kalesine attığı golle tekrar öne geçti.

FENERBAHÇE DENGEYİ GETİRDİ

Fenerbahçe, 64. dakikada Saint-Maximin ile durumu eşitlik sağladı ve skoru 2-2’ye getirdi.

FENERBAHÇE YENİDEN ÖNE GEÇTİ

Sarı-lacivertliler maçtaki baskısını artırarak, 79. dakikada Talisca’nın penaltıdan attığı golle öne geçti.

Karşılaşmanın son dakikalarında, Kayserispor 90+4. dakikada Talha Sarıaslan’ın attığı golle yeniden eşitliği sağladı. Kalan sürede başka gol olmadı ve müsabaka 3-3 sona erdi.

FENERBAHÇE GAZIANTEP FK DEPLASMANINA GİDECEK

Bu sonucun ardından Fenerbahçe’nin puanı 72’ye yükseldi, Kayserispor ise puanını 37 yaptı. Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanına çıkacakken Kayserispor, Rizespor’u sahasında konuk edecek.