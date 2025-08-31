Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nu İSTANBUL’a Getirdi

FENERBAHÇE’DE TRANSFER HAREKATI SÜRÜYOR

Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüp, Benfica’da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nu İstanbul’a getirdi.

KEREM AKTÜRKOĞLU İSTANBUL’A ULAŞTI

Portekiz ekibiyle prensip anlaşmasına varılmasının hemen ardından milli futbolcu, yönetim kurulu üyesi Hakan Safi ile Türkiye’ye gelmek üzere yola çıktı. Özel uçakla İstanbul’a ulaşan Kerem Aktürkoğlu’nu Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Fenerbahçeli taraftarlar karşıladı.

FENERBAHÇE’DEN AÇIKLAMALAR GELDİ

Fenerbahçe, transfer ile ilgili yaptığı açıklamada “Kulübümüz, Milli Futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul’a davet edilmiştir” ifadelerini kullandı.