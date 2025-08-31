Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nu transfer etti!

FENERBAHÇE KEREM AKTÜRKOĞLU İLE ANLAŞTI

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ile mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, milli futbolcuyu bu akşam İstanbul’a getiriyor.

UÇUŞ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Kerem Aktürkoğlu’nu taşıyan uçağın Sabiha Gökçen Havalimanı’na 17.00 sularında iniş yapması bekleniyordu. Ancak oyuncunun uçuş planında bir değişiklik yapıldı ve milli futbolcunun saat 21:00’de İstanbul’da olacağı öğrenildi.

HOŞ GELDİN KEREM

Fenerbahçeli yönetici Hakan Safi, uçaktan fotoğraflar paylaştı ve şu notu düştü: “İmzayı attı, çubukluyu giydi, İstanbul’a doğru yolculuğumuz başladı. Hayalini kurduğun çocukluk aşkına hoş geldin Kerem Aktürkoğlu!”

FENERBAHÇE’DEN RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe, başarılı oyuncunun transferinde Portekiz ekibi Benfica ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul’a davet edilmiştir,” denildi.

MALİYET VE BENFICA TRANSFERİ

Portekiz temsilcisi Benfica, Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transferinin gerçekleştiğini duyurdu. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, “Fenerbahçe ile Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda ön anlaşmaya varılmıştır. Anlaşma, 22,5 milyon euro tutarında kesin transfer ve hedeflere bağlı değişken ücret ödemesini öngörmektedir. Bu da transferin toplam değerinin 25 milyon euroya ulaşabileceği anlamına gelmektedir,” ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca, transfer koşullarıyla ilgili milli futbolcunun eski takımı Galatasaray’a bilgi verildiği kaydedildi.

GALATASARAY’DAN AÇIKLAMA

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transferinde oyuncunun Avrupa listesine kaydedilmesi için bir engel çıkarmayacaklarını belirtti. Yazgan, “Geçen sene bu zamanlarda Kerem Aktürkoğlu’nun transferiyle ilgili Benfica ile yaptığımız sözleşmede bir öncelik hakkımız var. Benfica, bu hak sebebiyle Kerem Aktürkoğlu ile ilgili teklifleri önce Galatasaray Kulübüne sormak zorunda. Normal şartlarda bahsi geçen rüçhan hakkından kaynaklı 5 iş günü 5 Eylül Cuma günü doluyor. Fenerbahçe Kulübünün bu durumdan habersiz olması bizi şaşırtıyor,” dedi.

GEÇEN YIL BENFICA’YA TRANSFER OLDU

26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz transfer döneminin son günlerinde Galatasaray’dan Benfica’ya 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.

BENFICA’DA PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu, Benfica kariyerinde çıktığı 58 maçta 17 gol ve 13 asistlik katkı sağladı.