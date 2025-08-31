Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nu transfer etti

FENERBAHÇE KEREM AKTÜRKULOĞU’NU İSTANBUL’A GETİRİYOR

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ile anlaşmaya vardı ve milli futbolcuyu bu akşam İstanbul’a getiriyor.

UÇUŞTA DEĞİŞİKLİK YAŞANDI

Kerem Aktürkoğlu’nu taşıyan uçağın 17.00 sularında Sabiha Gökçen Havalimanı’na inmesi bekleniyordu. Ancak yapılan bir değişiklikle milli futbolcunun 21:00’de İstanbul’da olacağı öğrenildi.

HOŞ GELDİN KEREM!

Fenerbahçe yönetiminden Hakan Safi, uçaktan paylaştığı fotoğrafların altına “İmzayı attı, çubukluyu giydi, İstanbul’a doğru yolculuğumuz başladı. Hayalini kurduğun çocukluk aşkına hoş geldin Kerem Aktürkoğlu!” notunu düştü.

FENERBAHÇE’DEN RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nun transferi ile ilgili Portekiz ekibi Benfica ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul’a davet edilmiştir.” denildi.

BENFICA TARAFINDAN DUYURULDU

Portekiz temsilcisi Benfica, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığını belirterek, “Fenerbahçe ile Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda ön anlaşmaya varılmıştır. Anlaşma, 22,5 milyon euro tutarında kesin transfer ve hedeflere bağlı değişken ücret ödemesini öngörmektedir. Bu da transferin toplam değerinin 25 milyon euroya ulaşabileceği anlamına gelmektedir.” açıklamasında bulundu.

GALATASARAY HAKKINI KULLANMAYACAK

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transferinde Avrupa listesine kaydedilmesi için bir engel çıkarmayacaklarını ifade etti. Yazgan, “Geçen sene bu zamanlarda Kerem Aktürkoğlu’nun transferiyle ilgili Benfica ile yaptığımız sözleşmede bir öncelik hakkımız var. Benfica, bu hakkı sebebiyle Kerem Aktürkoğlu ile ilgili teklifleri önce Galatasaray Kulübüne sormak zorunda. Fenerbahçe’nin teklifini detaylı olarak ilettiler ve bu hakkımızı kullanıp kullanmayacağımızı sordu.” şeklinde konuştu.

GALATASARAY’DAN BENFICA’YA GEÇİŞ YAPMIŞTI

Kerem Aktürkoğlu, 26 yaşında ve geçtiğimiz transfer döneminin son günlerinde Galatasaray’dan Benfica’ya 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

BENFICA’DAKİ PERFORMANSI

Benfica’da toplamda 58 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 17 gol ve 13 asistlik katkı sağladı.