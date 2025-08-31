Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nu Transfer Etti!

FENERBAHÇE KEREM AKTÜRKOĞLU İLE ANLAŞTI

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nda mutlu sona ulaşıyor. Sarı-lacivertli ekip, oyuncuyu bu akşam İstanbul’a getirecek.

UÇUŞTA DEĞİŞİKLİK OLDU

Kerem Aktürkoğlu’nu taşıyan uçağın Sabiha Gökçen Havalimanı’na 17:00 sularında inmesi bekleniyordu. Ancak oyuncunun uçuş planında bir değişiklik meydana geldi ve milli futbolcunun İstanbul’a varış saati 21:00 olarak güncellendi.

HOŞ GELDİN KEREM

Fenerbahçe yönetiminden Hakan Safi, uçaktan paylaşımda bulunarak şu sözleri aktardı: “İmzayı attı, çubukluyu giydi, İstanbul’a doğru yolculuğumuz başladı. Hayalini kurduğun çocukluk aşkına hoş geldin Kerem Aktürkoğlu!”

FENERBAHÇE’Yİ DUYURDU

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Portekiz temsilcisi Benfica ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Kulüp, “Kulübümüz, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Benfica ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolleri için İstanbul’a davet edilmiştir.” şeklinde bir açıklama yaptı.

BENFICA TRANSFER MALİYETİ AÇIKLADI

Portekiz ekibi Benfica da, Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Kulübün internet sitesinde, “Fenerbahçe ile Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda ön anlaşmaya varılmıştır. Anlaşma, 22,5 milyon euro kesin transfer tutarı ve hedeflere bağlı değişken ödemeleri içermektedir.” ifadeleri yer aldı. Bu da toplam transfer değerinin 25 milyon euroya ulaşabileceği anlamını taşıyor. Ayrıca, Benfica, Galatasaray’a bilgi vererek öncelik hakkı olduğunu belirtti.

GALATASARAY HAKKINI KULLANMAYACAK

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transferine engel çıkarmayacaklarını bildirdi. Yazgan, “Geçen sene bu dönemlerde Benfica ile yaptığımız sözleşmede bir öncelik hakkımız var. Benfica, Kerem Aktürkoğlu ile ilgili teklifleri önce Galatasaray’a iletmek zorunda.” dedi. Ayrıca, haklarının kullanılıp kullanılmayacağına dair bilgi verdiklerini ve “Bu süreç Fenerbahçe’nin bilmediği bir durum” şeklinde addedilen bir durum yaşandığını ifade etti.

GALATASARAY’DAN BENFICA’YA GEÇMİŞTİ

26 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz transfer döneminin son günlerinde Galatasaray’dan Benfica’ya 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. Benfica’da 58 maça çıkan futbolcu, toplamda 17 gol ve 13 asistlik katkı sağladı.