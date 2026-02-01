Fenerbahçe Kocaelispor Karşısında Üç Eksikle Mücadele Edecek

fenerbahce-kocaelispor-karsisinda-uc-eksikle-mucadele-edecek

Fenerbahçe, Süper Lig’de yarın Kocaelispor ile mücadele edecek. Müsabaka, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak ve hakem Alper Akarsu tarafından yönetilecek. Ligde şu an itibarıyla namağlup bir performans sergileyen sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi’nde de bir üst tura yükselmeyi başardı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki takım, son lig maçında Göztepe ile 1-1 berabere kalmıştı.

FENERBAHÇE’DE ÜÇ EKSİK VAR

Kocaelispor’a karşı oynanacak maç öncesi Fenerbahçe, üç oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerin uzun süreli sakatlıkların üstesinden gelen ancak henüz takımla antrenman yapmayan Archie Brown ve Levent Mercan, bu zorlu karşılaşmada yer almayacak. Ayrıca, UEFA Avrupa Ligi’nde FCSB maçında yaşadığı ağrılar nedeniyle kadroya alınmayan Jhon Duran’ın da Kocaelispor’a karşı forma giymesi beklenmiyor.

ÜÇ İSİM SINIRDA KALDI

Fenerbahçe’de dikkat çeken bir diğer durum ise, üç oyuncunun sarı kart ceza sınırında bulunması. Edson Alvarez ve Anthony Musaba, kart görmeleri halinde Gençlerbirliği maçında oynayamayacak. Ayrıca, sakatlığı nedeniyle Kocaeli deplasmanında görev yapamayacak olan Archie Brown da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

