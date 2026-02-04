Trump: Epstein Konusunda Tamamen Masumum Açıklaması Yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, geçici bütçeyi imzaladığı törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

TAMAMEN MASUMUM

Trump, kendi masumiyetini savunarak, “Sonunda masum olduğum ortaya çıktı, tamamen masumum. Binlerce, milyonlarca sayfa belge, tüm bunlara rağmen, benimle ilgili kesinlikle hiçbir şey bulamadılar.” açıklamasında bulundu. Epstein sürecini geride bırakıp ülke meselelerine odaklanmak gerektiğini ifade eden Trump, “Epstein ile yakından ilişkili birçok Demokrat var. Ama size karşı dürüst olacağım, artık ülkeyi yönetmeye geri dönmeliyiz. Jeffrey Epstein hayattayken kimse onu umursamıyordu, öldüğünde ise onu umursamaya başladılar. Ama bu gerçekten Demokratların sorunu, Cumhuriyetçilerin değil. Cumhuriyetçilerin tek meselesi, geri dönüp ülkemizi yönetmemiz gerektiği.” dedi.

EPSTEIN BANA KARŞI ÇALIŞMIŞ

Trump, Lord Peter Mandelson’un ABD’li cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile ilgili olarak yaptığı açıklamalar hakkında da görüş bildirdi. Mandelson’u tanıdığını ancak konunun detaylarını bilmediğini belirten Trump, “Bu çok kötü bir durum” ifadesini kullandı. Epstein ile herhangi bir ilişkisinin olmadığını savunan Trump, “Epstein’den bahsetmişken şunu söyleyeyim: Wolf adlı bir muhabir ile Epstein’in bana karşı komplo kurduğu ortaya çıktı. Bu bilgi dün milyonlarca sayfalık belgede yer aldı. İnanılmaz ama seçimleri kaybetmemi sağlamak için bana karşı birlikte hareket etmişler. Benimle ilgili söylenen tek şey buydu. Demokratlar hakkında ise gerçekten çok kötü şeyler var.” dedi.

HİLLARY CLINTON İÇİN “ÇOK YAZIK” YORUMU

Trump, Epstein dosyaları kapsamında eski Başkan Bill Clinton ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın Kongre’de ifade verecek olmasının “üzücü” olduğunu belirtti. Hakkında, “Dürüst olmak gerekirse bu çok yazık, onu her zaman sevmişimdir. O çok yetenekli bir kadındı. Diğerlerinden daha iyi tartışıyordu. Bu durumunu görmek hoşuma gitmiyor.” ifadelerini kullandı. Demokratların Epstein konusunda büyük sorunları olduğunu vurguladı.

TRUMP’TAN MUHABİRE SERT TEPKİ

Bir muhabirin, “Adalet bekleyen insanlara, özellikle mağdurlara ne söylersiniz?” sorusunu sert bir dille yanıtlayan Trump, “Sen en kötü muhabirsin. CNN’in reyting alamamasına şaşmamalı, sizin gibiler yüzünden” şeklinde tepki gösterdi. Trump, muhabire, “Genç bir kadınsın, seni on yıldır tanıyorum ancak bir kez bile gülümsediğini görmedim.” diyerek, “Neden biliyor musun? Çünkü gerçeği söylemediğinizi biliyorsunuz. Çok dürüst olmayan bir kurumsunuz ve bundan utanmalısınız.” ifadelerini kullandı.

JEFFREY EPSTEİN OLAYI

Epstein, 18 yaş altındaki onlarca kızı cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamasıyla yargılanıyordu. 10 Ağustos 2019’da New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi’nde ölü bulundu. Açıklanan dava dosyalarında isimleri geçenler arasında Prens Andrew, eski başkanlar ve ünlü isimler yer aldı. ABD Federal Soruşturma Bürosu’nun, bu isimlerden oluşan “müşteri listesi” hakkında yeterli kanıt bulamadığını ve Epstein’ın ölümünün intihar olduğu sonucuna vardı.

