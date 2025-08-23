Fenerbahçe Kocaelispor’u 3-1 yendi

KADIKÖY’DE FENERBAHÇE GALİBİYETİ

Fenerbahçe, Süper Lig’in 3. haftasında Kocaelispor’u Chobani Stadyumu’nda 3-1 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini almayı başardı. Sarı-lacivertliler, maça hızlı bir başlangıç yaparak 5. dakikada Milan Skriniar’ın kafa golüyle öne geçti. Kocaelispor, 22. dakikada Bruno Petkovic’in frikik golüyle eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

ARCHIE VE TALISCA YETENEKLERİNİ GÖSTERDİ

Fenerbahçe, ikinci yarıda 51. dakikada Archie Brown’ın attığı golle yeniden öne geçti. Karşılaşmanın skorunu belirleyen gol ise 66. dakikada Anderson Talisca’dan geldi. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 4 puana ulaştı. Öte yandan Kocaelispor ise henüz puan elde edemedi ve gelecek hafta Kayserispor’u konuk edecek. Fenerbahçe ise Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak.