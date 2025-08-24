Fenerbahçe, Kocaelispor’u 3-1 yendi

FENERBAHÇE SEZONUN İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Fenerbahçe, Süper Lig’in 3. haftasında Kocaelispor ile Kadıköy’de Chobani Stadyumu’nda karşılaştı ve maçı 3-1’lik skorla kazanarak sezonda ilk galibiyetini elde etti. Sarı-lacivertliler, 5. dakikada Milan Skriniar’ın kafa golüyle öne geçti. Kocaelispor ise, 22. dakikada Bruno Petkovic’in frikik golüyle eşitliği sağladı. İlk yarı 1-1 sonuçlandı.

ARCHIE VE TALISCA’DAN GOLLER

Fenerbahçe, ikinci yarıda 51. dakikada Archie Brown’ın attığı golle tekrar öne geçti. 66. dakikada sahneye çıkan Anderson Talisca, karşılaşmanın skorunu belirleyen golü kaydetti. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 1 maç eksiğiyle puanını 4’e yükseltmeyi başardı. Kocaelispor ise, ligde henüz puan alamadı.

Gelecek Maçlar

Fenerbahçe, gelecek hafta Gençlerbirliği ile deplasmanda mücadele edecek. Kocaelispor ise Kayserispor’u kendi sahasında ağırlayacak.