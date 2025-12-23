Fenerbahçe Kupaya Mağlubiyetle Başladı: Beşiktaş’tan Yalçın Açıklamaları

Ziraat Türkiye Kupası’nda C Grubu’nun ilk karşılaşmasında, Beşiktaş, Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek kupaya galibiyetle başladı. Beşiktaş’ın Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

MAÇIN DEĞERLENDİRMESİ

Yalçın, “Bence güzel bir maç oldu. İki büyük camiaya yakışır, centilmence, oyuncuların sahada her şeylerini verdiği bir derbi müsabakası oldu” şeklinde ifade etti. Son dönemlerde takımının fiziksel anlamda gelişim gösterdiğini belirten Yalçın, “Oyuna da yansıtıyoruz ama şanssızlıklar yaşıyoruz. Sonlarda gelen gol, şanssızlığın kırılmasıdır belki” dedi.

HAKEM YÖNETİMİNE TEPKİ

Teknik direktör, kart durumları ile ilgili de eleştirilerde bulundu ve “Bize gelince kart, rakibe gelince uyarı. Bize gelince kırmızı kart, rakibe gelince uyarı. Bunu çok yaşıyoruz” şeklinde konuştu. Yalçın, “Hakem arkadaşlar biraz daha ortadan yönetmeli. Kazanmamıza rağmen hakemden isyan edecek takım biziz” diyerek duruma dikkat çekti.

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Takım performansları hakkında da görüş belirten Yalçın, “Bana göre performanslar kötü. Burası da Beşiktaş camiası, Anadolu takımı değil. Bunu da bilsin herkes” ifadelerini kullandı.

